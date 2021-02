Kubrick, il film perduto del regista è pronto ad essere girato: 'Un sogno che si realizza'

Chissà quanti capolavori avrebbe potuto ancora regalarci Stanley Kubrick: il leggendario regista di Arancia Meccanica, Eyes Wide Shut e 2001: Odissea nello Spazio aveva più di un progetto nel cassetto ai tempi della sua scomparsa avvenuta nel 1999. Proprio uno di quei progetti, dunque, potrebbe vedere la luce tra non molto tempo.

Il film in questione ha per titolo Lunatic at Large e, stando ai resoconti, dovrebbe trattarsi di un thriller a tinte noir: Kubrick ne redasse la sceneggiatura a quattro mani con lo scrittore Jim Thompson e aveva, come sempre fatto nel corso della sua carriera, intenzione di prenderne in mano la regia se solo il destino non gliel'avesse impedito.

I diritti di Lunatic at Large, però, sono ora stati opzionati dai produttori Bruce Hendricks e Galen Walker: "L'opportunità di portare sul grande schermo dopo tutti questi anni uno dei progetti mai realizzati di Stanley Kubrick è un sogno che diventa realtà. La nostra intenzione è quella di girare un film in linea con il suo stile unico" ha dichiarato quest'ultimo in un comunicato.

Vedremo dunque nei prossimi tempi a chi toccherà il gravoso compito di occuparsi della regia di Lunatic at Large e quali saranno gli interpreti scelti: nel frattempo, scopriamo insieme i 10 film preferiti di Stanley Kubrick.