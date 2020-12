Kubrick by Kubrick in onda stasera: come vedere il documentario anche in streaming

Nel giorno in cui quaranta anni fa uscì Shining va in onda in anteprima Kubrick by Kubrick, documentario del 2020 diretto da Gregory Monro e incentrato sulla figura del leggendario regista Stanley Kubrick.

Il film andrà in onda oggi martedì 22 dicembre alle 21:15 sul canale tv Sky Arte e sarà disponibile anche in streaming su NOW Tv. E' incentrato sull'importanza seminale e inestimabile di Stanley Kubrick nella storia del cinema, un gigante irraggiungibile nel suo campo i cui lavori, delle gemme senza tempo, vengono ancora studiati e interpretati da studenti e professionisti del cinema alla ricerca di significati che Kubrick stesso difficilmente svelava.

Pur essendo uno dei registi maggiormente conosciuti e acclamati, la possibilità di sentire commenti dalla sua stessa voce è sempre stata una rarità… almeno fino ad ora. Kubrick by Kubrick è prodotto da Martin Laurent e Jeremy Zelnik con i banner di Arte France, Telemark e Temps Noir. Il film è stato presentato in anteprima su Arte in Francia il 12 maggio 2020, e avrebbe dovuto partecipare anche al Tribeca Film Festival del 2020, ovviamente annullato causa COVID-19.

