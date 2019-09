Krusty il Clown dei Simpson sostituisce Phoenix come Joker in un divertente fan poster

Mentre in America cresce la preoccupazione per l'uscita nelle sale di Joker, con polemiche mosse allo studio dai parenti delle vittime di Aurora e con la stessa Warner Bros che ha vietato interviste sul red carpet della prima, qualche fan non perde l'occasione per divertirsi e sdrammatizzare come può una situazione difficile.

Mentre la campagna promozionale continua allora a diffondere in rete poster sempre più belli del film di Todd Phillips targato DC, da quello della Dolby Digital fino all'ultimo proposto dal Cinema Regal, un appassionato ha deciso di proporre una sua particolare visione e parodia del primo poster ufficiale, inserendo su sfondo bianco un Krusty il Clown dei Simpson nella stessa identica posa di Joaquin Phoenix mentre danza, rinominando proprio il film Krusty e dichiarando protagonista Herschel Krustofsky, che è il vero nome del personaggio.



Joker racconta la storia di Arthur Fleck, solitario abitante di Gotham con il desiderio di diventare uno stand-up comedian e che tira avanti lavorando come Clown in un'agenzia specializzata mentre si prende cura della madre. È costantemente deriso e maltrattato e la società non sembra interessarsi di lui, tanto da arrivare a pensare di non esistere e riscoprire se stesso solo attraverso la follia e la violenza, che porteranno un disordinato equilibrio nella sua triste esistenza.



Il film è atteso nelle sale il prossimo 3 ottobre.