Kristin Scott Thomas, la star inglese è pronta a debuttare come regista

L'attrice britannica Kristin Scott Thomas sta lavorando al suo debutto alla regia. La star di Gosford Park includerà nel cast nomi del calibro di Scarlett Johansson, Emily Beecham e Sienna Miller. Secondo quanto riporta il Daily Mail l'attrice è impegnata in un progetto ancora senza titolo e con molti dettagli ancora ignoti.

Dopo aver tentato di realizzare un lungometraggio basato sul romanzo del 1956 di Elizabeth Jane Howard, The Sea Change, Kristin Scott Thomas ha deciso di ispirarsi all'opera teatrale di Cechov, Three Sisters, attualmente in fase di pre-produzione.



L'attrice vorrebbe il film venga ambientato nei dintorni delle contee anglosassoni. Vedremo Kristin Scott Thomas nella serie Slow Horses basata su una serie di libri di Mick Herron, con protagonista anche Gary Oldman nei panni di Jackson Lamb.



La serie presenta una track list musicale composta dal leader dei Rolling Stone, Mick Jagger:"È una serie di libri piuttosto popolare quindi sapevo di cosa si trattasse. Conoscevo molto bene l'atmosfera" ha dichiarato il rocker. Sul nostro sito trovate il trailer di Slow Horses.



Dopo quest'avventura sul piccolo schermo, Kristin Scott Thomas è pronta per un prestigioso debutto dietro la macchina da presa. Vi terremo aggiornati sulle novità che verranno diffuse in merito al film.

Nel 2020 Kristin Scott Thomas ha recitato in un remake di Hitchcock; scoprite la nostra opinione leggendo la recensione di Rebecca, rifacimento di Netflix con Armie Hammer e Lily James.