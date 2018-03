Kristen Wiig in trattative per il ruolo di Cheetah in Wonder Woman 2!

Dopo il rifiuto di Emma Stone , sembra chee la registaabbiano trovato l'attrice giusta per interpretare la villain dell'atteso, in arrivo il prossimo anno.

L'autorevole Deadline conferma che lo studio sarebbe in trattative con l'attrice e comica Kristen Wiig per dare il volto alla villain della pellicola. Secondo le fonti, la nemica che dovrà affrontare Gal Gadot nei panni di Wonder Woman questa volta è la sua nemesi per eccellenza nei fumetti, ovvero Cheetah.

L'attrice, conosciutissima per aver partecipato come comica al Saturday Night Live, ha partecipato a pellicole come Non Mi Scaricare, Molto Incinta, Notte folle a Manhattan e Paul, ma diventa nota al grande pubblico (anche fuori dagli USA) nel 2011 per la sua partecipazione all'acclamato Le amiche della sposa, di cui cura anche la sceneggiatura. Da lì è apparsa in film come Anchorman 2, Zoolander 2 e Masterminds - I Geni della truffa, ma anche in film decisamente più impegnati come madre!, Downsizing, Sopravvissuto - The Martian e I Sogni segreti di Walter Mitty. Kristen Wiig è anche ricordata, in negativo, per aver partecipato come protagonista al recente remake di Ghostbusters.

Ancora non sappiamo di cosa tratterà il secondo film della saga, ma secondo i rumor Chris Pine (interprete di Steve Trevor nel primo) potrebbe tornare nel cast in qualche modo. La pellicola debutterà nei cinema a fine 2019.