Kristen Wiig, per cosa è famosa l'attrice di Wonder Woman 1984?

In attesa di vederla in azione in Wonder Woman 1984, disponibile da domani anche in Italia grazie alle principali piattaforme on demand, ripercorriamo insieme la carriera di Kristen Wiig prima del debutto nei panni di Cheetah.

L'attrice è nota al pubblicato americano per le sue interpretazioni comiche nel Saturday Night Live, trasmissione a cui ha preso parte dal 2005 al 2012 e che l'ha vista cimentarsi in imitazioni di celebrità quali Taylor Swift, Bjork, Lana Del Rey, Jessica Simpson, Jamie Lee Curtis, Drew Barrymore e l'attuale speaker dei democratici alla camera, Nancy Pelosi.

Per quanto riguarda il grande schermo, dopo aver recitato in ruoli secondari in commedie come Molto incinta (2007) di Judd Apatow, Adventurland (2009) e Paul (2011) di Greg Mottola (2009) e Whip It (2009), nel 2011 arriva il primo grande successo con Le amiche della sposa di Paul Feig, pellicola che le è valsa le nomination per la miglior sceneggiatura originale e come miglior attrice protagonista ai Golden Globe del 2012, oltre che una candidatura nella categoria delle sceneggiature originali anche agli Oscar e ai BAFTA. Più di recente, la Wiig ha preso parte a film quali Ghostbusters (2016), Madre! (2017) di Darren Aronofsky, Downsizing (2017) e Che fine ha fatto Bernadette? (2019) di Richard Linklater con Cate Blanchett.

Per altri approfondimenti, vi lasciamo alla nostra recensione di Wonder Woman 1984.