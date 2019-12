Kristen Wiig è Barbara Minerva in una nuova foto di Wonder Woman 1984

Non è difficile credere che Wonder Woman 1984 sia il film più atteso del 2020 secondo i sondaggi dei rivenditori online di biglietti del cinema, e le nuove foto che stanno uscendo proprio in questi giorni non fanno che aumentare l'hype per la pellicola. Vediamone una di Kristen Wiig nei panni di Barbara Minerva.

Un utente di Reddit ha recentemente condiviso sulla piattaforma una nuova still esclusiva di Empire con protagonista Kristen Wiig, che nel sequel del film del 2017 interpreterà l'archeologa Barbara Ann Minerva a.k.a. Chetaah, una delle più celebri nemesi di Wonder Woman.

Nell'immagine che trovate anche in calce alla notizia, non vediamo ancora l'attrice nel suo aspetto più caratteristico del personaggio una volta trasformato, ma come nota un utente in un commento, un piccolo indizio di ciò che sarà possiamo intravederlo nelle scarpe ghepardate indossate in questa occasione.

Il personaggio, a quanto sembra, verà introdotto in maniera simile a quella dei fumetti, ovvero prima in qualità di amica di Diana (Gal Gadot), per poi divenire sua nemica.

Ma Chetaah non sarà l'unica villain del film. Anche il miliardario Maxwell Lord interpretato da Pedro Pascal darà del filo da torcere alla nostra eroina, che nel frattempo dovrà fare i conti con un (senz'altro più piacevole) ritorno dal passato: Steve Trevor (Chris Pine).

Wonder Woman 1984 arriverà nelle sale italiane il 4 giugno 2020.