Kristen Stewart vuole scene di sesso più realistiche: 'Vedo solo roba noiosa'

Dopo il look no pants alla premiere USA di Love Lies Bleeding, il suo nuovo film thriller erotico acclamato alla Berlinale, l'attrice di Spencer e Personal Shopper Kristen Stewart continua a provocare sul tema della sessualità.

Nel corso di una nuova intervista con NBC News, infatti, la star ha sostenuto che al giorno d'oggi le scene intime nei film non sono più realistiche e, peggio ancora, sembrano essere diventate quasi meccaniche: "Sul set la pratica del sesso simulato è diventata così meccanica, ormai è come se gli attori avessero una scaletta di mosse predefinite da eseguire" ha detto Kristen Stewart. "Non è esattamente così che le persone lo fanno, e sono così stufa di vedere cose del genere in un film. Mi piace catturare i dettagli di quel momento e parlare dell'esperienza fisica, condividere lo stesso spazio, invece che inserire una scena di montaggio con una tonnellata di inquadrature diverse. Da questo punto di vista Love Lies Bleeding è davvero un'esperienza meravigliosa perché offre qualcosa di letterale, non di falso".

Il thriller erotico Love Lies Bleeding racconta la storia di Lou, una solitaria manager di una palestra, che si innamora di Jackie, un'ambiziosa bodybuilder di passaggio in città sulla strada per una competizione a Las Vegas. La loro storia d'amore però si macchia di sangue quando le due rimangono coinvolte nella violenza della famiglia criminale di Lou.

Love Lies Bleeding esce oggi 8 marzo negli USA. Se siete curiosi guardate il trailer di Love Lies Bleeding.