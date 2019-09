Kristen Stewart vorrebbe interpretare una supereroina gay

Kristen Stewart è ospite al Toronto International Film Festival per l'anteprima oltreoceano di Seberg, il film presentato nei giorni scorsi alla Mostra di Venezia nel quale l'attrice veste i panni di Jean Seberg, e intervista da Variety è tornata a parlare delle sue recenti dichiarazioni sulla Marvel.

La Stewart ha infatti rivelato che in passato il suo orientamento sessuale le avrebbe impedito di partecipare a film come quelli dei Marvel Studios, e durante l'intervista in compagnia della co-star Anthony Mackie - il Falcon del MCU - ha chiarito cosa intendesse dire.

"Questa è una conversazione che è sempre esistita" ha detto la Stewart. "E ho sempre rifiutato categoricamente. Ora è bello poterne parlare in un modo in cui le persone ti capiscono. Invece che essere presa per una pazza che dice "Non mettetemi in una scatola" L'ambiguità è bella!" Adesso è evidente. Prima dovevo dirlo come se fosse un'idea lontana. Ora invece è sul palcoscenico, il che è una figata."

L'attrice ha poi confermato di aver citato la Marvel perché intendeva letteralmente un "grande conglomerato". "Sono sicura che gli piacerebbe molto assumere ragazzi gay per fare i supereroi" ha detto ridendo, e quando è stato chiesto a Mackie in che ruolo la vedrebbe nel MCU è intervenuta dicendo "Uno Gay!".

"Io penso che dovrebbe interpretare la versione femminile e gay di Falcon/Captain America" ha aggiunto infine Mackie, che il prossimo anno tornerà a interpretare il personaggio nell'attesa serie The Falcon and The Winter Soldier, con la Stewart che si è lanciata nella classica posa da supereroe.

Qui trovate la nostra recensione di Seberg.