Kristen Stewart oltre Twilight: i suoi migliori e peggiori film secondo la critica

Conosciuta ai più per il ruolo della protagonista Bella Swan in Twilight, Kristen Stewart ha dimostrato negli anni che il suo talento va molto oltre la saga fantasy, collaborando con registi quali Woody Allen, Ang Lee e Olivier Assasys e venendo scelta come attrice del decennio dalla Hollywood Critics Association.

Prima di partecipare alla saga tratta dai romanzi di Catherine Hardwicke, la Stewart ha recitato in pellicole apprezzate quali Panic Room di David Fincher, Zathura - Un'avventura spaziale e Into the Wild, ma anche in insuccessi come The Messenger e Gioventù violata. Negli ultimi si è distinta per le interpretazioni in Certain Women e Personal Shopper, anche se più di recente ha preso parte a diversi flop tra cui il thriller-horror claustrofobico Underwater e il reboot di Charlie's Angels.

Vediamo dunque insieme quali sono i migliori e i peggiori film in cui la Stewart ha recitato secondo la critica. Come sempre il parametro è l'indice di gradimento ottenuto su Rotten Tomatoes:

I MIGLIORI

Certain Women (91%) Sils Maria (90%) Adventurland (88%) Still Alice (85%) Into the Wild (83%) Personal Shopper (80%) Camp X-Ray (75%) Zathura - Un'avventura spaziale (76%) Panic Room (75%) Cafè Society (71%)

I PEGGIORI

Oscure presenza a Cold Creek (12%) The Messengers (12%) Tre ragazzi e un bottino (13%) Jumper - Senza confini (15%) Gioventù violata (24%) The Twilight Saga: Breaking Dawn - Parte 1 (25%) Anesthesia (25%) The Twilight Saga: New Moon (28%) Equals (35%) Seberg (35%)

Vi ricordiamo che questa sera l'attrice tornerà nelle tv italiane con New Moon, in onda su La5 alle ore 21.10. Per altre notizie, vi ricordiamo che la Stewart vestirà i panni di Lady Diana in Spencer.