Kristen Stewart torna in Underwater: lo sci-fi horror arriva in digitale, tutti i dettagli

Underwater, il nuovo horror-thriller fantascientifico ad alta tensione interpretato da Kristen Stewart e Vincent Cassell, arriva finalmente in versione digitale su tutte le maggiori piattaforme dedicate all'on demand.

Diretto da William Eubank, giovane regista alla sua prima esperienza con una major, il film è disponibile sulle piattaforme digitali Itunes, Google Play, Chili, Rakuten.tv e TimVision dal 14 maggio, con la versione digitale che include anche tantissimi contenuti extra, tra cui un finale alternativo con audio-commento opzionale e diverse contenuti esclusivi da non perdere.

La storia ruota intorno ai membri dell’equipaggio dell’operazione mineraria Kepler, confinati per trenta giorni nelle anguste cabine di una trivella sottomarina bloccata sul fondo dell’oceano. Un devastante terremoto però complica le cose, e l’ingegnera elettronica Norah Price, sopravvissuta al disastro insieme ad alcuni colleghi, dovrà camminare sul fondale marino per raggiungere una trivella distante e abbandonata, sperando che le sue apparecchiature di comunicazione siano ancora funzionanti. Ma il gruppo potrebbe non essere solo, nelle profondità dell'oceano ...

Nel cast, oltre a Kristen Stewart e Vincent Cassel, anche Jessica Henwick, John Gallagher Jr., Mamoudou Athie e T.J. Miller.



Avete già visto il film al cinema? Vi era piaciuto? Come al solito, fatecelo sapere nella sezione dei commenti. Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla recensione di Underwater e all'easter-egg dedicato a Alien.