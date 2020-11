Kristen Stewart ha una storia d'amore con Mackenzie Davis nel trailer di Happiest Season

Kristen Stewart e Mackenzie Davis sono le protagoniste della nuova commedia romantica natalizia, Happiest Season, diretta da Clea DuVall, attrice alla seconda prova da regista dietro la macchina da presa. Stewart e Davis hanno parlato del film nel corso di un'intervista rilasciata in questi giorni al britannico The Guardian.

Kristen Stewart e Mackenzie Davis interpretano Abby e Harper, una coppia di fidanzate costrette a fingere durante le feste natalizie trascorse insieme alla ricca e conservatrice famiglia di Harper.

Per cinque lunghi giorni, Abby e Harper dovranno fingere di essere soltanto amiche e coinquiline, a causa del timore che i genitori di Harper possano scoprire che in realtà hanno un legame sentimentale.



Ingredienti che potrebbero trasformare il film in un autentico melodramma. In realtà Happiest Season li trasforma in commedia, dividendosi tra momenti leggeri e attimi più toccanti.

Si tratta della prima rom-com natalizia a sfondo omosessuale:"Si tratta di un film di Natale gay. E so che è una cosa fastidiosa etichettarlo subito ma per me è estremamente attraente e suona come... un grande respiro" ha dichiarato Stewart.

Kristen Stewart ricorda di aver parlato con la regista per scegliere la sua partner:"Mackenzie è divertente e ha una sicurezza che io trovo contagiosa. Era davvero importante per me mostrare una coppia queer fresca, a suo agio. Non potevo guardare questo film e pensare che fosse una stronzata. Ad ogni modo esiste Mackenzie ed ecco fatto" ha scherzato Stewart.

Mackenzie Davis aveva già interpretato un personaggio omosessuale nel famoso episodio di Black Mirror, San Junipero. E probabilmente è anche grazie a quel successo che una storia d'amore omosessuale possa essere al centro di molte più trame, a Hollywood e non solo:"Non volevo dire che tutto questo è grazie a San Junipero. Non lo è affatto. Penso che Charlie Brooker stesse facendo qualcosa prima che ci fosse tutto questo movimento critico. E poi le persone esperte del settore hanno compreso che c'era un desiderio commerciale". L'entusiasmo per quell'episodio di Black Mirror colse anche Kristen Stewart:"Mi rianimò in quel momento".



