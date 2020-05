Kristen Stewart, la star di Twilight: Breaking Dawn si è fidanzata: la foto su Instagram

In occasione del compleanno dell'attrice Kristen Stewart, la sua ragazza Dylan Meyer ha voluto celebrare la star di Twilight: Breaking Dawn ufficializzando la loro relazione sul social network Instagram.

Nel post, che potete trovare in calce all'articolo, la foto della coppia abbracciata in un locale, e la dolce didascalia che recita: "È il compleanno della mia persona preferita in assoluto e auguro a chiunque la quantità dei bellissimi sentimenti che io provo nei suoi confronti. È un viaggio veloce su questa terra, vivilo con qualcuno che ti ispiri a essere la miglior versione di te stessa e che illumini le tue qualità".

Kristen Stewart e la scrittrice Dylan Meyer si frequentano dalla scorsa estate, dopo che la star della saga letteraria aveva definitivamente messo fine alla sua relazione con Stella Maxwell, con la quale fra diversi tira e molla stava insieme dal 2017.

La nuova storia, anche se ancora fresca, potrebbe essere molto più seria del previsto: qualche mese fa, infatti, la Stewart aveva anticipato l'idea di convolare a nozze con la Meyer: "Non vedo l'ora di farle la proposta" aveva dichiarato la star al The Howard Stern Show. "Penso che le cose buone succedano velocemente. Ho già un paio di piani in mente che sono fantastici".

