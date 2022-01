Kristen Stewart, la star di Spencer pronta alle nozze: 'Sposerei Dylan già questo weekend'

Kristen Stewart è tra le favorite ai prossimi Oscar dopo la sua eccezionale interpretazione di Lady D. in Spencer ma a quanto pare, l'attrice sta vivendo un momento assai felice anche dal punto di vista personale ed è ora pronta a sposare la sua compagna Dylan Meyer.

Il fidanzamento ufficiale tra le due risale allo scorso novembre quando, la sceneggiatrice ha fatto una vera e propria compagna all'ex star di Twilight conosciuta nel 2016. La loro relazione è iniziata ufficialmente nel 2019 quando, dopo essersi ritrovate ad una festa di amici in comune hanno deciso finalmente di uscire insieme.

Intervenuta di recente al The Late Show with Stephen Colbert la star di Spencer ha detto: "Non sono brava a pianificare. Non so pianificare nemmeno la cena. Però ne sono certa, so che voglio sposare Dylan. E sono così poco formale che potremmo sposarci senza dire nulla a nessuno anche tra qualche giorno. Sposerei Dylan già questo weekend. E poi festeggiare con un grande party".

Intanto, su Kristen Stewar piovono elogi per Spencer e dopo anni difficili, finalmente l'attrice sembra aver ritrovato la serenità che le mancava da tempo. Voi pensate che riuscirà a conquistare la più ambita tra le statuine? Diteci la vostra nell'apposita sezione dedicata ai commenti.