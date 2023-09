Kristen Stewart avrebbe sposato Robert Pattinson? La risposta della star di Twilight

Kristen Stewart sarà protagonista nel nuovo film di Bellocchio. L’attrice, in un’intervista, è tornata a rispondere a una delle domande più spigolose sul suo rapporto con Robert Pattinson.

Durante una chiacchierata con Howard Stern, il conduttore radiofonico ha chiesto all’attrice se avrebbe mai sposato il protagonista di Tenet. Stewart ha risposto così:

“non so, volevo... sì, no, credo di non essere mai stata in...”, Stern l’ha incalzata: “Se avesse fatto la proposta, l’avresti sposato?”, l’attrice ha risposto: “Non lo so. Non sono super-duper tradizionalista, ma allo stesso tempo, tipo, sì. In ogni relazione che ho avuto, ho pensato “ok è quello giusto”. Non ho mai avuto rapporti occasionali. Forse uno o due, ok, non do possibilità a tutti. Non sono mai stata una persona molto disinvolta.”

Stewart ha confessato di non essere riuscita a “non innamorarsi” durante le riprese di Twilight, e di come a distanza di anni parlare di questo argomento la faccia sembrare non del tutto sincera: “È così strano essere onesti su questo argomento. È stato consumato così tanto e ho paura che le persone pensino che io sia come... una specie di cerca-attenzioni. “Oh, fico, stai ancora ricamando su quella narrazione" o cose del genere, e invece no, in realtà non sono mai stata in grado di dire cosa è successo perché ero così convinta di sembrare una che cerca attenzioni.”

La star di Twilight è rimasta molto sul vago, senza fornire ne conferme ne smentite su un’eventuale ipotesi di matrimonio con l’interprete di Edward Cullen. E proprio a proposito dell’attore, quale sarà la trama di Batman 2 con Robert Pattinson?