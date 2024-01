Kristen Stewart a sorpresa su Twilight: 'È un film così gay'

Twilight è una di quelle saghe destinate a tornare alla ribalta a intervalli regolari, che sia perché lo si ami, perché lo si consideri un fenomeno trash da annoverare nei "so bad it's so good" o perché una delle star è tornata a parlarne, come capitato proprio in queste ore con le ultime, sorprendenti dichiarazioni di Kristen Stewart.

Abituata in effetti ad uscite mai banali, l'attrice ringraziata da Anna Kendrick per la sua bravura ci ha infatti fornito in queste ore un'interpretazione inedita e decisamente personale della saga tratta dai libri di Stephenie Meyer, che a suo dire avrebbe un'evidente tendenza alla queerness.

"È un film così gay... Voglio dire, il libro è stato scritto da una donna mormone. È tutto basato sull'idea di oppressione, sul desiderare ciò che ti distruggerà. Ha quest'inclinazione davvero molto gotica e gay che io adoro" sono state le parole di Stewart, al momento non commentate da nessuno dei suoi ex-colleghi.

Un parere che arriva decisamente inaspettate e che, chissà, magari aprirà a un nuovo modo di guardare a una delle saghe, che la si ami o che la si odi, più rappresentative della cultura pop del decennio a cavallo tra gli anni '00 e gli anni '10 del 2000. E voi, avevate mai visto Twilight sotto questa luce? Fatecelo sapere nei commenti!