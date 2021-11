Kristen Stewart sogna di recitare in un film di James Bond: 'Vorrei essere la villain'

Qualche giorno fa abbiamo avuto notizia dell'imminente matrimonio di Kristen Stewart, ma l'attrice è concentrata come sempre anche sulla sua carriera. Uno dei suoi sogni in ambito professionale è quello di recitare in un film di James Bond, e la star di Spencer sembra avere le idee chiare anche sul suo eventuale personaggio.

Intervistata dal Daily Mail per la rubrica di Baz Bamigboye, Kristen Stewart ha raccontato:

"Farei un film di James Bond, decisamente! Potrei interpretare una Bond girl cattiva... che sarebbe il villain del film! Non ho ancora mai recitato nel ruolo di un cattivo. Va bene fare la brava ragazza, ma forse dovrei passare anche dall'altro lato."

Intanto è arrivato anche il momento del debutto alla regia di Kristen Stewart: sono in corso infatti i casting di The Chronology of Water, in cui sarà per la prima volta dietro la macchina da presa. Imminente è anche l'uscita di Crimes of the Future, prossimo film da protagonista per Kristen Stewart, in cui recita insieme a Lea Seydoux. Proprio su quest'ultima, che nel franchise di 007 ha una certa esperienza, l'attrice di Twilight ha avuto parole di elogio: "Lea è una delle persone più cool che abbia mai incontrato."

