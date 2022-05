Kristen Stewart: 'Se non faccio il mio primo film da regista entro il 2022, morirò'

Dal Festival di Cannes, che ha contribuito a sconvolgere col micidiale Crimes of the Future di David Cronenberg, la star Kristen Stewart si è detta finalmente pronta ad esordire alla regia con Chronology of Water, un progetto che tenta di realizzare dal 2018.

"Se non realizzo questo film prima della fine dell'anno, morirò", ha detto la Stewart in una recente intervista dal Festival, dal quale, quattro anni fa, annunciava l'intenzione di adattare il romanzo omonimo di Lidia Yuknavitch. "Il mio unico obiettivo è finire la sceneggiatura e assumere un attore davvero spettacolare: scriverò il miglior ruolo femminile che si sia mai visto, cazzo. Scriverò il ruolo che ho sempre desiderato interpretare ma che so che non interpreterò mai."

The Chronology of Water si concentra sull'autrice Yuknavitch che fa i conti con la sua bisessualità, i suoi problemi di dipendenza e il suo coinvolgimento con gli oppositori all'oppressione israeliana della Palestina. Kristen Stewart ha definito la scrittura di Yuknavitch "fisica e feroce, ferocemente femminile". L'attrice ha anche rivelato che il film è entrato in pre-produzione a marzo scorso: "Per me è stato un monumentale sollievo. Sono stata da sola con questo progetto tra le mani per anni, ed è così bello adesso essere vicini alla partenza. Ho parlato con qualcuno con molti soldi letteralmente due giorni fa e sembrava entusiasta della prospettiva, ma voglio che sia un film molto piccolo. Penso che la versione migliore di questo adattamento debba rimanere in piccolo. Ma già mi sento in colpa per tutto quello che la mia protagonista sarò sottoposta!".

