Anche Kristen Stewart sceglie il look no pants: le foto alla prima di Love Lies Bleeding

Il mondo del cinema è tutt'altro che estraneo alle mode: attori e attrici presenti sui vari red carpet sono soliti non esimersi dal seguire i trend del momento, figurarsi una come Kristen Stewart che, quando c'è da dare di sé un'immagine capace di fare immediatamente il giro del mondo, non si tira certo indietro!

Recentemente apparsa in alcune chiacchieratissime foto pubblicate da Rolling Stone, Stewart ha dunque fatto la sua comparsa durante la premiere del suo ultimo film Love Lies Bleeding seguendo quello che sembrerebbe essere il trend del momento: stiamo parlando della moda del vestirsi senza pantaloni, nota ai più come no pants.

Seguendo l'esempio di tante colleghe, la star di Twilight ha dunque optato per questo stile provocatorio presentandosi sul red carpet indossando soltanto un body, delle calze e una giacca per coprire le spalle: una scelta che quest'anno sembra essere più che mai in voga soprattutto dopo quanto visto dai più appassionati di moda alla scorsa Milano Fashion Week, e che immaginiamo sia destinata a durare quantomeno fino alla fine di quest'inverno. Non solo moda e look provocatori, comunque: per avere un'idea dell'ultimo lavoro della nostra Kristen, qui trovate il trailer ufficiale di Love Lies Bleeding. Cosa ve ne pare? Fatecelo sapere nei commenti!