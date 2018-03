Kristen Stewart sarà Jean Seberg in Against All Enemies: tante analogie tra le due attrici

Per il suo ritorno sul grande schermo,ha scelto un ruolo da interpretare parecchio significativo, e non solo perché l'attrice condivide molto con il suo personaggio: saràin

L'attrice Kristen Stewart interpreterà il ruolo della protagonista Jean Seberg nel nuovo thriller a carattere politico Against All Enemies. Questa pellicola parlerà del coinvolgimento della Seberg nei vari movimenti per i diritti civili negli anni '60 ed il suo successivo inserimento da parte dell'FBI nel programma illegale di sorveglianza COINTELPRO.

Deadline riporta che la Stewart avrebbe già firmato il contratto per interpretare il ruolo e prendere così parte al film; stranamente esistono anche alcuni parallelismi tra le vite dell'attrice e di Jean Seberg. Prima di tutto sono colleghe, in quanto entrambe attrici, ed entrambe avrebbero mosso i primi passi della loro carriera ancora giovanissime, trovandosi quasi subito tutti i riflettori puntati addosso. Per tutte e due è arrivato il momento delle critiche, ritenute non adatte ad interpretare certi ruoli e screditate per la conseguente poca abilità nella recitazione.

Inoltre entrambe avrebbero trovato il loro primo successo di pubblico e di critica non in America, loro paese natale, bensì in Francia; è possibile quindi che la Stewart percepisca una certa affinità con il personaggio che si troverà ad interpretare, e questo molto probabilmente l'ha portata ad accettare la parte.