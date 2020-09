Kristen Stewart rivela: 'Con Pattinson non c'era una storia reale'

Questa sera su La 5 va in onda Breaking Dawn pt.1, il penultimo film della saga di Twilight che con la storia d'amore di Bella ed Edward Cullen ha fatto sognare migliaia di adolescenti. Anche i due protagonisti avrebbero poi intrapreso una relazione ma, come riferito di recente da Kristen Stewart, quella con Pattinson non era una storia reale.

All'epoca i due erano solo giovani esordienti, ignari delle complesse dinamiche dello star system ma, improvvisamente hanno dovuto fare i conti con qualcosa di molto più grande di loro: la notorietà. Inizialmente la loro relazione sarà sicuramente stata dettata da un sentimento genuino ma poi, la pressione mediatica sempre più forte, l'ha trasformata in un prodotto essenzialmente commerciale.

"Le persone volevano così tanto che io e Rob stessimo insieme che il nostro rapporto si è trasformato in un prodotto. Non era più la vita reale. E questa cosa mi nauseava. Non voglio nascondere chi sono o cosa faccio nella mia vita. Ma non volevo far parte di una storia soltanto per il suo valore nel mondo dell’intrattenimento".

Le cose sono notevolmente precipitate tra di loro nel corso degli anni e nel 2012 la Stewart ha anche tradito Pattinson con Rupert Sanders, il regista di Biancaneve e il cacciatore. La turbolenta storia d'amore tra i protagonisti di Breaking Dawn si è poi conclusa definitivamente nel 2014 e nonostante tutto i due hanno mantenuto un eccezionale legame di amicizia.

Ora che Kristen Stewart ha fatto ufficialmente coming out le cose sembrano andarle decisamente meglio. Sia lei che Pattinson ricordano sempre con un po' di reticenza gli anni della Twilight Saga che, ha dato loro un notevole successo ma, li ha anche incatenati a lungo nel ruolo di idoli per adolescenti.