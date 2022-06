Kristen Stewart pubblicizza il nuovo show queer di caccia ai fantasmi!

La star di Crimes of the Future, Kristen Stewart, ha annunciato nella giornata di oggi l'arrivo dello “show queer di caccia ai fantasmi più gay, più divertente e più intrigante di sempre”. Il reality, prodotto insieme al team di Queer Eye, era stato già annunciato nel 2021, e ora Stewart lo presenta in un video Instagram.

Nel reality ci saranno storici del paranormale ai medium, guide turistiche paranormali ed esperti di psicometria soprannaturale. E ovviamente tutti coloro che faranno domanda per partecipare ai casting e verranno in seguito scelti, come indica l'attrice, che lascia anche informazioni su come candidarsi.

Nel 2021 l'attrice aveva definito il reality come un "gioco paranormale che ha luogo in uno spazio strano". Stewart ha poi aggiunto che "i gay amano le cose belle, quindi puntiamo a una ricchezza" nell'estetica della produzione. Una dichiarazione che sicuramente incuriosisce molto i fan, che vorrebbero dare un'occhiata al set dello show.

L'attrice tornerà dunque molto presto sui nostri schermi e non solo in questo progetto. Farà infatti il suo debutto da regista con The Chronology of Water, che racconterà la storia della sua scrittrice preferita, Lydia Yuknavitch. Stewart è al momento alla ricerca dell'attrice perfetta per interpretare la protagonista del film, e a Cannes ha dichiarato: "Se non faccio questo film prima della fine dell'anno, morirò".