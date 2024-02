Kristen Stewart provocante e provocatoria sulla cover osé di Rolling Stone

Rolling Stone ha dedicato una copertina e una lunga intervista a Kristen Stewart protagonista del film di prossima uscita Love Lies Bleeding, pronto a debuttare nelle sale. L’articolo si concentra su una serie di foto dell’attrice e sulle dichiarazioni della stessa che si è detta felice della propria realizzazione professionale e pronta a stupire.

Dopo aver visto il trailer di Love Lies Bleeding, torniamo ad occuparci dell’interprete al centro del lungometraggio di Rose Glass presentato al Sundance Film Festival.

Il numero di marzo 2024 della celebre rivista celebra infatti l’attrice californiana attraverso un’intervista corredata da un importante set fotografico che richiama fortemente i temi trattati nell’opera in uscita.

Nella chiacchierata, la Stewart ha voluto ribadire come si senta forte e orgogliosa della propria carriera, capace di esaltarne la personalità e le ambizioni: “Non c’è mai stato un momento in cui mi sia chiesta cosa stessi facendo con il tempo che ho su questa terra. Non so cos’altro avrei potuto fare. Adoro recitare”.

Allo stesso tempo l’artista ha voluto rimarcare quale sia l’idea dietro le foto presentate dal magazine e la provocazione che avesse intenzione di lanciare: “Voglio fare la cosa più gay che abbiate mai visto in vita vostra”.

In attesa di poter vedere Love Lies Bleeding anche nelle sale italiane, vi lasciamo alle dichiarazioni di Kristen Stewart a proposito della saga di Twilight e alle intenzioni della produzione per quanto riguardasse il franchise.