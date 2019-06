Kristen Stewart e le altre protagoniste nell'anteprima del trailer di Charlie's Angels

Entertainment Tonight ha diffuso la prima anteprima del trailer di Charlie's Angels, reboot cinematografico diretto da Elizabeth Banks. Nel video si vedono le tre protagoniste del film, ovvero Kristen Stewart, Naomi Scott ed Ella Balinska, tra sequenze d'azione e una breve intervista. Nel cast ci sarà anche la regista del film Elizabeth Banks.

Un nuovo capitolo di Charlie's Angels si affianca a tutti i prodotti, tra cinema e tv, che negli ultimi decenni hanno riguardato i tre 'angeli' dell'investigazione.

In questo reboot troviamo un nuovo trio di agenti, composto da Kristen Stewart, Ella Balinska e Naomi Scott, dirette da Elizabeth Banks.

"Oggi se vedi una donna che combatte nessuno dovrebbe avere problemi nel riconoscere le sue abilità. E il nuovo trio di angeli funziona alla grande, c'è un'intera rete di angeli, non sono solo tre ma una serie di donne sparse per il mondo, connesse e pronte ad aiutarsi reciprocamente" ha spiegato Kristen Stewart.



"Questa rilettura mostra davvero quello che sono in grado di fare le donne quando lavorano insieme" ha proseguito l'ex star di Twilight.

Il cast del film è completato da Noah Centineo, Nat Faxon, Djimon Hounsou e Sam Claflin.

Dettagli sul personaggio della Scott sono stati rivelati da Elizabeth Banks mentre ad aprile sono state diffuse le prime immagini ufficiali.

L'uscita nelle sale cinematografiche italiane di Charlie's Angels è previsto per il prossimo 24 ottobre.