Kristen Stewart: ecco perché si presentò sul tappeto rosso senza scarpe

Kristen Stewart è una delle attrici più amate e seguite di Hollywood, sia per quanto riguarda i suoi ruoli al cinema sia per quanto riguarda la sua vita privata.

Come ogni star che si rispetti anche lei è in grado di monopolizzare l'attenzione delle pagine di gossip, e la cosa le riuscì particolarmente bene nel 2018, quando fu chiamata a far parte della giuria del Festival di Cannes. In quanto personalità di spicco, fece parlare di sé nello specifico alla premiere di BlackKklansman di Spike Lee, quando si tolse i tacchi alti prima di salire i famosi gradini del Palais des Festivals e attraversò il tappeto rosso a piedi nudi.

La mossa è stata immortalata dai fotografi di tutto il mondo ed è diventata uno dei momenti più famosi del festival. Secondo la recente intervista che Kristen Stewart ha rilasciato a InStyle, la sua decisione di rinunciare alle calzature non nasconde nessun retroscena machiavellico: semplicemente, come molte donne, si era stufata dei tacchi.

"Per quella cosa di Cannes e le scarpe sul red carpet, si", ha detto la Stewart, "mi sono tolto le scarpe perché arrivato ad un certo punto non riuscivo più ad andare avanti. Nello specifico di Cannes e di quel tappeto rosso, c'è una scala molto ripida e lunga per poter entrare nella sala. Ho semplicemente pensato che sarei stato più comoda senza tacchi e avrei fatto quei gradini più velocemente, ma il giorno dopo tutti hanno pensato che la mia fosse una grande dichiarazione politica."

