Kristen Stewart e la sua paura dell'acqua: ecco come l'ha superata per Underwater

Essere un attore non vuol dire immedesimarsi solo nella personalità di un attore, ma anche e soprattutto nelle sue paure. Purtroppo per Kristen Stewart, sul set di Underwater la fobia dell'acqua è una cosa che si è dovuta portare da casa, ma il regista William Eubank ha raccontato in che modo l'attrice sia riuscita a superarla.

In una recente intervista a CinemaBlend, il regista ha infatti rivelato che la Stewart era terrorizzata all'idea di girare scene subacquee, complici anche i toni claustrofobici che caratterizzano la pellicola:

"Quando facemmo la prima riunione con la troupe notai il tatuaggio sulla sia mano che diceva "nuota" e mi disse che odiava l'acqua. I poche parole non poteva sopportare i grandi specchi d'acqua scusa e immediatamente pensai che l'intera storia era basata proprio sul superare quel genere di paura, o almeno sfidarla, sul grande schermo e che potevo attingere a qualcosa che era già in lei. Già allora capii che era strettamente legata al personaggio e che avrebbe potuto vedere la cosa come una sfida nella quale lanciarsi e divertirsi."

Eubank continua poi, facendo un plauso all'intero cast che lo ha accompagnato sul set:

"Siamo davvero fortunati. L'intero cast è stato eccezionale. Ovviamente, i film come questo non sono la cosa più semplice che si possa girare, ma tutti si sono impegnati molto per un ruolo in cui bisogna immaginare molto e che richiede un grande sforzo fisico. Siamo riusciti a prendere tutta la magia che potevamo."

Precedentemente la Stewart aveva già parlato delle sue difficoltà sul set di Underwater e, per scoprire tutti i dettagli di questa storia dai toni oscuri e lovecraftiani, basterà aspettare l'uscita dell'edizione home video di Underwater.