Kristen Stewart parla del suo ruolo nel film Underwater

Dopo la conferma che Kristen Stewart sarebbe stata la protagonista di Underwater, non si è saputo molto del film thriller diretto da William Eubank e in uscita nelle sale il 10 gennaio 2020. Intervistata da Entertainment Weekly, l'attrice ci dice qualcosa in più sul suo personaggio.

In particolare spiega cosa l'ha spinta ad accettare il ruolo di Norah: "Mi sento molto protettiva nei confronti del personaggio e del modo in cui è stata scritta. Ha una natura molto fragile ma non ne conosciamo il motivo. In mezzo agli eventi traumatici del film esce fuori qualcosa del suo passato, è in quei momenti mentre impari a conoscerti che le emozioni più profonde di te vengono fuori".

Un'altra domanda riguarda il modo in cui l'attrice descriverebbe il film: "È una meditazione oscura e traumatica su cosa voglia dire essere isolati. In pratica è un film di sopravvivenza tra persone che non si conoscono e le particolari conversazioni sull'esistenza che vengono discusse in queste situazioni e gli strani legami che si formano. La cosa più spaventosa si trova più in profondità, riguarda il tema di non disturbare l'equilibrio di cose che devono rimanere nel loro stato naturale".

Nel film troveremo anche Vincent Cassel e Jessica Henwick, inoltre T. J. Miller è presente nel cast di Underwater, in quanto le sue scene sono state girate prima delle accuse di cattiva condotta sul posto di lavoro e dell'arresto dopo aver intenzionalmente diffuso un falso allarme bomba.