Kristen Stewart non vede l'ora che Robert Pattinson dica: 'Sono Batman'

Mentre emergono alcune voci sul nuovo costume del Cavaliere Oscuro che Robert Pattinson indosserà in The Batman di Matt Reeves, l'attrice Kristen Stewart ha espresso il suo entusiasmo per il nuovo ruolo dell'amico e collega.

Durante una recente intervista con Fandango, alle star del nuovo Charlie's Angel (Stewart, Naomi Scott ed Ella Balinksa) è stato chiesto chi pensavano fosse il miglior Batman di sempre. E sebbene la Stewart ha definito insuperabile quello di Michael Keaton, ha specificato che nessuno ha ancora visto Robert Pattinson all'opera, ed è sicura che sarà un grande Batman.

"Non vedo l'ora che Rob dica: 'Sono Batman'" ha dichiarato la Stewart, come potete vedere nel video in calce all'articolo.

Vi ricordiamo che nelle scorse settimane Joe Kravitz ha firmato per vestire i panni di Catwoman, mentre è stato confermato che Paul Dano sarà l'Enigmista e Jeffrey Wright il commissario Gordon. Inoltre è emerso un rumor secondo il quale Matthew McConaughey sarebbe in lizza per il ruolo di Due-Facce, insieme a John David Washington (rumor però non ancora confermato ufficialmente), con Andy Serkis e Colin Farrell ufficialmente in trattative per i ruoli di Alfred e Pinguino. Infine, l'esordiente Jayme Lawson è entrata nel cast in un ruolo tenuto segreto.

L'inizio delle riprese per The Batman è previsto per i primi mesi del 2020, con la data di uscita fissata per il 25 giugno 2021. I dettagli relativi alla trama sono attualmente segreti, ma è stato confermato che il film sarà incentrato su un giovane Bruce Wayne durante i suoi primi anni di carriera da vigilante di Gotham City e si focalizzerà sulle sue capacità investigative, con toni e atmosfere ispirati a Chinatown di Roman Polanski e ai noir di Alfred Hitchcock.