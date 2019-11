Kristen Stewart non recitò nel sequel di Biancaneve per lo scandalo con Robert Pattinson

Nel corso di una recente intervista Kristen Stewart, interprete di Biancaneve nel film Biancaneve e il Cacciatore con Chris Hemsworth, ha svelato perché non fu considerata per il sequel Il Cacciatore e la Regina di Ghiaccio.

In pratica, fu tutta colpa dei paparazzi: durante le riprese del primo film, infatti, scoppiò uno scandalo quando emersero alcune fotografie dell'attrice in atteggiamenti intimi con il regista Rupert Sanders, nonostante all'epoca l'ex stella di Twilight avesse una relazione con Robert Pattinson.

Parlando con Howard Stern, l'attrice ha dichiarato: “Fui praticamente crocifissa e definita una troia, e la cosa fu assurda. Avrebbero dovuto mettermi nel sequel film! Sarebbe stato meglio. Non per fare la stronza, però ... Non mi hanno messo in quel film per colpa di quello scandalo divenuto di dominio pubblico, e avevano paura di rovinare la reputazione del film."

La Stewart ha continuato dicendo che lo scandalo dei tabloid ha rappresentato uno dei momenti più difficili della sua carriera. "Ero molto giovane, non sapevo davvero come affrontarlo. E ho fatto degli errori. Anche se, onestamente, non sono affari di nessuno. Fondamentalmente, quello che sto dicendo, è che mi venne tolto il lavoro per qualcosa di molto frivolo e sciocco, ed è una cosa meschina. Per un gruppo di persone adulte che dirigono grossi studi cinematografici e girano importanti film, intendo. Onestamente, l'industria cinematografica di Hollywood è basata sulla paura. Penso che siano degli idioti, perché se prendi un po' di rischio e fai qualcosa di buono, la gente lo guarderà, lo apprezzerà e ti pagherà."

Dopo lo scandalo, la Stewart abbandonò il sequel e il progetto venne modificato affinché fosse il Cacciatore (Hemsworth) il solo protagonista. Ma a fronte degli oltre $400 milioni di dollari incassati dal primo film, il secondo ne racimolò soltanto $165 milioni in tutto il mondo.

Recentemente anche Chris Hemsworth ha parlato in maniera negativa del film. Per altre notizie, inoltre, vi rimandiamo alle dichiarazioni di Kristen Stewart su Robert Pattinson dopo l'annuncio di The Batman.