Kristen Stewart, Naomi Scott ed Ella Balinska nel poster italiano di Charlie's Angels

È stato pubblicato in rete dalla Warner Bros. il poster ufficiale italiano di Charlie's Angels, reboot cinematografico del franchise diretto da Elizabeth Banks (Pitch Perfect 2) che vede come volti dei nuovi Angeli il trio composto da Kristen Stewart, Naomi Scott (Aladdin) ed Ella Balinska (A Modern Tale).

In questa nuova versione del famoso franchise al femminile, le tra protagoniste vestiranno i panni dei nuovi angeli, che sono Sabina Wilson, Elena Houghlin e Jane Kano. L'agenzia di sicurezza guidata dal misterioso Charles Townsend si è ingrandita e opera adesso a livello internazionale, in tutto il mondo, reclutando tra le proprie fila le agenti più impavide, brillanti e altamente addestrate del globo.



Dovendo assicurarsi la copertura su più nazioni del mondo, la Townsend ha iniziato a formare molti più gruppi di Charlie's Angels, a loro volta guidate da altrettanti Bosley, bracci destri di Charles su territorio con il compito di guidare e aiutare gli angeli nelle loro missioni. La storia del reboot inizia quando una giovane ingegnere entra in possesso di una tecnologia di ultima generazione che potrebbe essere usata per scopi malvagi, lasciando entrare in azione le Charlie's Angels e anche una nuova e un po' maldestra recluta.



Nel cast di Charlie's Angels troveremo anche Patrick Stewart, Sam Clafin, Djimon Hounsou, Noah Centineo e Jonatha Tucker, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 21 novembre.