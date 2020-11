Kristen Stewart e Mackenzie Davis nel poster della rom-com Happiest Season

A distanza di qualche giorno dall'uscita del trailer è stato distribuito il poster di Happiest Season, la nuova commedia romantica con protagoniste Kristen Stewart e Mackenzie Davis, con i membri del cast principale. Il film è co-scritto e diretto da Clea DuVall ed è in arrivo negli Stati Uniti su Hulu il 25 novembre.

Happiest Season racconta la storia di Abby (Kristen Stewart), una ragazza che decide di fare la proposta di matrimonio alla sua fidanzata, Harper (Mackenzie Davis) durante le festività natalizie a casa dei genitori di quest'ultima. I problemi sorgono quando Abby scopre che Harper non ha ancora fatto coming out con i genitori e i componenti conservatori della famiglia.



Il film comprende un cast ricco di star, oltre a Stewart e Davis. Partecipano al film Mary Steenburgen, Victor Garber, Alison Brie, Aubrey Plaza e Mary Holland.

Attualmente non è stata comunicata l'uscita italiana del film, dato che negli USA sarà disponibile su Hulu, piattaforma che non è ancora approdata nel Belpaese.

Kristen Stewart ha parlato in questi termini del progetto Happiest Season:"Ho aspettato tutta la vita una commedia di Natale che avesse come protagonista una coppia gay. Finalmente è arrivata. Per ricordare che ogni storia d'amore vale la pena di essere raccontata".

Mackenzie Davis era già stata protagonista di una storia d'amore omosessuale sullo schermo, nel celebre episodio di Black Mirror, San Junipero, al fianco di Gugu Mbatha-Raw.



Oltre al poster potete vedere il trailer di Happiest Season. Tra gli ultimi progetti ai quali ha partecipato, Mackenzie Davis ha recitato con Steve Carell nel film Irresistible e di recente nell'horror di Floria Sigismondi, The Turning.