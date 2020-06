Kristen Stewart sarà Lady Diana in Spencer: alla regia Pablo Larraín di Jackie

Mentre i fan di The Crown hanno convissuto per mesi con la curiosità di conoscere l'attrice che avrebbe prestato il volto a Lady Diana nelle future stagioni dello show il mondo del cinema lavorava sotto traccia, fino ad annunciare oggi a sorpresa il nome di chi riporterà in vita la prima consorte del principe Carlo in Spencer, di Pablo Larraín.

Si tratta di Kristen Stewart, nome venuto fuori soltanto nelle ultime ore: la star di Charlie's Angels e Twilight va dunque ad aggiungersi ad una lunghissima lista di interpreti che hanno prestato il loro volto alla sfortunata madre di William ed Harry, lista che include nomi come quelli di Naomi Watts o, appunto, la Emma Corrin che vedremo in The Crown.

Alla regia troveremo dunque Pablo Larraín, che concluderà così dopo Neruda (2016) e Jackie (2016) una sua ideale trilogia dedicata a personaggi accomunati da un vissuto difficile e da un complicato rapporto con la stampa e i media. Il film non dovrebbe comunque narrare la morte di Diana, ma concentrarsi sui giorni dell'ultimo Natale vissuto dalla principessa come membro della famiglia Windsor.

"Kristen è una delle migliori attrici sulla piazza ad oggi. Sa fare tante cose e sa essere misteriosa e fragile e al tempo stesso forte, che è esattamente ciò di cui abbiamo bisogno. Tutti questi elementi mi hanno portato a pensare a lei" ha dichiarato il regista. Le riprese di Spencer dovrebbero partire nel 2021. A proposito di Stewart: secondo il regista di Twilight l'attrice fu una vera furia durante una scena di sesso.