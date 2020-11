Kristen Stewart innamorata della sua ragazza: la foto a sorpresa, ecco il motivo

Kristen Stewart è sicuramente una delle attrici hollywoodiane più famose, apprezzata anche per il suo atteggiamento riservato e un po' impacciato. Non sembra esibire volentieri i dettagli della sua vita personale, ma in occasione delle elezioni americane ha deciso di mostrarsi in uno scatto pubblicato dalla compagna.

L'interprete della Principessa Diana appare sorridente mentre indossa una maglietta con su scritto "Vote", nell'atto di abbracciare l'autrice e sceneggiatrice Dylan Meyer. Le due formano una coppia da diversi mesi e sono state fotografate insieme in diverse occasioni.

"Credo che mi mangerò le dita per l'ansia che ho oggi, ma ecco a voi una tenera foto scattata da Lindsey Byrnes. Spero davvero che andiate a votare. Ci sono un sacco di questioni essenziali in ballo, oltre all'elezione del presidente e la vostra voce fa davvero la differenza. L'opportunità di avere voce in capitolo nelle leggi che vi governano è preziosa, per favore non sprecatela", scrive Meyer per commentare l'immagine.

Qualche mese fa aveva invece rilasciato delle dichiarazioni sulla sua relazione con Stewart in occasione del compleanno dell'attrice, definendola come la sua "persona preferita. Auguro a tutti di provare la quantità di bellissimi sentimenti che sto provando per lei. La vita è un viaggio breve, passate il vostro tempo con qualcuno che vi ispira a diventare la miglior versione di voi stessi".

La protagonista di Twilight e di Cafè Society si era dichiarata bisessuale nel 2017 e aveva affermato di essere pronta ad uscire sia con gli uomini che con le donne. Sembra che per il momento la sua relazione con la sceneggiatrice stia procedendo alla grande e per saperne di più sulla sua carriera vi rimandiamo ai migliori e peggiori ruoli di Kristen Stewart.