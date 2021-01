Kristen Stewart è incredibile nei panni di Lady D nella prima foto di Spencer!

Pochi minuti fa è stata pubblicata la prima foto ufficiale di Spencer, biopic sulla principessa Diana Spencer che vedrà la superstar Kristen Stewart nel ruolo della protagonista.

In basso trovate la prima immagine promozionale, che ritrae la star di Twilight e Personal Shopper nei panni della celeberrima Lady D. Cosa ve ne pare? Ditecelo nella sezione dei commenti!

Le riprese del film, che sarà diretto da Pablo Larrain, sono iniziate in questi giorni: il regista cileno nel 2016 aveva già raccontato la storia di un'altra grande icona femminile in Jackie, nel quale Natalie Portman aveva interpretato Jacqueline Kennedy. Questa volta la sceneggiatura è stata scritta dall'acclamato autore Steven Knight, e si concentra su un fine settimana nella vita della principessa Diana mentre trascorre le vacanze di Natale con la famiglia reale nella tenuta di Sandringham nel Norfolk e decide di concludere il suo matrimonio con il principe Carlo.

Le riprese si svolgeranno in Germania e nel Regno Unito e il lancio è previsto per l'autunno 2021, in tempo per il 25esimo anniversario della morte di Diana, che ricorrerà nel 2022. Il cast include anche il candidato ai BAFTA Timothy Spall ("Mr. Turner"), la candidata all'Oscar Sally Hawkins ("The Shape of Water") e Sean Harris ("Mission: Impossible").

Kristen Stewart ha ammesso recentemente di aver guardato The Crown per studiare il ruolo nel suo film. Vi ricordiamo inoltre che nel 2021 arriverà anche un altro biopic su un'altra donna leggendaria, Marilyn Monroe, che sarà interpretata da Ana De Armas in Blonde: chissà se le due attrici si ritroveranno una contro l'altra agli Oscar 2022.