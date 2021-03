Kristen Stewart è impressionante come Lady Diana nella nuova foto di Spencer: guardate!

Dopo la prima incredibile foto di Kristen Stewart nei panni di Lady Diana per Spencer, nuovo film dell'acclamato regista cileno Pablo Larraín, arriva finalmente una nuova immagine che vi mostriamo in calce all'articolo.

La produzione del film si è trasferita nel Regno Unito per l'ultima parte delle riprese, giunte quasi alla fine. Il film, lo ricordiamo, si concentra su un solo fine settimana della vita della principessa Diana, e la seguirà durante le vacanze di Natale con la famiglia reale nella tenuta di Sandringham nel Norfolk nei fatici momenti in cui decise di terminare il suo matrimonio con il principe Carlo.

E, a proposito: in occasione della pubblicazione della nuova foto di Kristen Stewart nei panni di Lady D è stato anche annunciato che Jack Farthing (Poldark) vestirà i panni del principe Carlo. Il cast ci Spencer include anche Timothy Spall (Mr. Turner), Sally Hawkins (The Shape of Water) e Sean Harris (Mission: Impossible - Fallout). Le riprese si sono svolte per la maggior parte in Germania e la data di uscita è prevista per l'autunno del 2021, in tempo per il 25esimo anniversario della morte di Diana, che ricorrerà nel 2022.

Il film di Pablo Larraín è stato scritto da Steven Knight, acclamato sceneggiatore di Locke, Allied, La promessa dell'assassino e Peaky Blinders.

Il guanto di sfida a Blonde di Netflix, che vedrà Ana De Armas nei panni di Marilyn Monroe in uscita all'incirca nello stesso periodo, è stato lanciato: rivedremo entrambe le attrici agli Oscar 2022?