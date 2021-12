Kristen Stewart sul nuovo film di David Cronenberg: 'Ambientato in un mondo senza dolore'

Le riprese di Crimes of the Future, il nuovo attesissimo lungometraggio di David Croneberg con un cast da urlo che include Kristen Stewart, Lea Seydoux e Viggo Mortensen, si sono svolte la scorsa estate in Grecia, e adesso finalmente sono emerse le prime notizie sulla trama.

"È ambientato in un mondo in cui le persone si sono evolute fino ad un punto in cui non proviamo più dolore fisico", ha rivelato la Stewart durante un'intervista con Screen Daily. “Il sesso è cambiato parecchio e c'è una nuova forma d'arte che è in grado di far ricrescere gli organi. Viggo è un famoso artista di questa disciplina. Léa Seydoux è la sua compagna, che lo aiuta nella sua arte. Il mio personaggio si innamora di quello che Viggo sa fare".

Inoltre, in una conversazione/intervista tra Stewart e Cronenberg pubblicata da Document, il regista ha affermato: "Ho scritto questa sceneggiatura 20 anni fa, quindi è stato quasi come ritrovarsi a lavorare col copione di qualcun altro. E non avevo mai sentito nessuno provare questi dialoghi prima. Quindi sentire Kristen iniziare a pronunciare le battute di questo personaggio sul set, è stato uno shock! Ho pensato: 'Oh mio Dio, finalmente questa storia è diventata una creatura viva e vegeta, fuori controllo, ha una sua vita e sta crescendo proprio di fronte a me.'” Cronenberg ha anche aggiunto di non aver apportato modifiche sostanziali, nonostante il grande lasso di tempo trascorso: "L'unica riscrittura che ho fatto al copione è stata per l'ambientazione: i personaggi e i loro dialoghi sono rimasti uguali a quelli originali. E anzi, devo confessare che alcune scene non le leggevo da 20 anni. Mentre leggevo, mi scioccavo da solo. 'Dove vuole andare a parare questa storia? Chi l'ha scritta, un pazzo?!".

