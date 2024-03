Kristen Stewart:'C'è una sola persona che potrebbe convincermi a fare un film Marvel'

Kristen Stewart è un'attrice che ha partecipato sia a film indipendenti che a blockbuster ma non ha mai dimostrato una particolare passione per i cinecomic. Di recente, ha ribadito che non reciterà mai in un film Marvel, a meno che una persona specifica non glielo chieda. Ma di chi si tratta? Chi può farle cambiare idea?

Intervenuta al podcast Not Skinny But Not Fat, la star di Love Lies Bleeding ha dichiarato che fare un film di supereroi per lei sarebbe davvero un incubo. Amanda Hirsch, conduttrice del podcast le ha confessato che la vedrebbe molto bene nel ruolo di Mary Jane Watson.



"Mi piacciono i grandi film perché mi piace che la gente li guardi quando ci sono io dentro" ha spiegato Stewart "ma il sistema dovrebbe cambiare. Dovresti mettere così tanti soldi e così tanta fiducia in una sola persona. E non succede. Ciò che finisce per accadere è questa esperienza algoritmica e strana in cui non puoi sentirti affatto personale".

Ma solo una persona può cambiare il corso delle cose e il rapporto tra Kristen Stewart e i cinecomic: Greta Gerwig:"Forse il mondo cambia. In quel caso [se Gerwig glielo chiedesse] lo farei".

L'attrice in passato è stata protagonista di un franchise di successo come Twilight e ne ha parlato anche in questi giorni: Kristen Stewart avrebbe lasciato Edward all'istante, secondo le sue dichiarazioni in merito al legame tra Bella e il personaggio del suo partner nel film.



Partner che in questi giorni è finito su tutti i giornali per una notizia completamente differente dal suo lavoro: Robert Pattinson è diventato papà per la prima volta, immortalato a spasso per le vie di Los Angeles insieme alla compagna Suki Waterhouse.

