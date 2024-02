Kristen Stewart difende le foto per Rolling Stone: 'La gente non è a suo agio'

Kristen Stewart ha realizzato delle foto per il magazine Rolling Stones che hanno scatenato alcune polemiche, e l'attrice ha deciso di rispondere difendendo la sua scelta.

Kristen Stewart, attualmente presente al Festival di Berlino 2024 per presentare il nuovo film “Love Lies Bleeding”, ha risposto ad alcune polemiche nate dopo la pubblicazione di alcune foto su Rolling Stones che la ritraggono in atteggiamenti “provocanti”. L’attrice ha difeso la sua scelta con queste parole:

“L'esistenza di un corpo femminile che ti propone qualsiasi tipo di sessualità che non sia pensata per maschi esclusivamente etero è qualcosa con cui la gente non è molto a suo agio e quindi ne sono molto felice. È giusto fare foto diverse e mescolarle in un modo in cui la gente non è abituata, e anche questo va bene. Anzi, è una cosa diffusa, è ovunque e viene negata ed è pazzesco che non ci siano più immagini di questo tipo. Mi è piaciuto avere questa opportunità.”

Love Lies Bleeding “segue il manager di una palestra Lou (Stewart) che si innamora di una culturista Jackie (Katy O'Brian) dopo che i due si incrociano a Las Vegas. I protagonisti si ritrovano nei guai con il padre di Lou (Ed Harris), un trafficante d'armi che gestisce il giro della criminalità locale.” Qui potrete vedere il trailer di Love Lies Bleeding con Kristen Stewart.