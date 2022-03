Kristen Stewart è Diana Spencer: 5 cose da sapere assolutamente prima di entrare in sala

Dopo aver visto e rivisto il trailer di Spencer, finalmente il nuovo film di Pablo Larrain con protagonista Kristen Stewart nei panni della principessa Lady Diana arriva al cinema anche in Italia, dove esordisce oggi in 406 copie.

Per prepararvi al meglio alla visione, ecco 5 cose su Spencer da sapere assolutamente prima di entrare in sala:

Non il solito biopic : per un biopic dettagliato su Lady Diana vi consigliamo di recuperare l'ultima stagione di The Crown o attendere i prossimi episodi dell'acclamata serie Netflix, perché Larrain con Spencer ha fatto un'altra cosa: aspettatevi una favola nera che più che alla veridicità storica guarda al cinema horror e alle forme del thriller polanskiano, tra onirismi e suggestioni di una cupezza malinconica e soffocante: questi infatti sono i paletti, le mura, i recinti e le staccionate entro cui l'autore cileno allestisce la rappresentazione inquietante e meravigliosa di una fiaba in cui il lieto fine per la principessa rinchiusa nel castello è solo un'illusione.

Per altri approfondimenti ecco che cosa ha detto Kristen Stewart sul suo lavoro in Spencer: il film di Pablo Larrain è disponibile da oggi in Italia, solo al cinema.