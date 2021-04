Kristen Stewart compie 31 anni: i suoi migliori film su Netflix e Amazon

Quanto è cresciuta Kristen Stewart? Da idolo degli adolescenti a star affermata, l'attrice originaria di Los Angeles ne ha fatta di strada nel corso dell'ultimo decennio! Perché, dunque, non dedicare un po' di attenzione alla sua filmografia in occasione del trentunesimo compleanno della star di Twilight?

Le più popolari piattaforme streaming ci offrono in effetti una buona selezione di film in cui ammirare il talento della nostra Kristen: si parte ovviamente dalla saga di Twilight, presente su Netflix a disposizione di chiunque volesse lanciarsi nell'ennesimo rewatch di uno dei franchise per ragazzi di maggior successo dei nostri anni.

Sempre su Netflix troviamo poi l'attrice in Biancaneve e il Cacciatore, ma anche nell'ottimo Cafe Society di Woody Allen e in Panic Room di David Fincher, con quest'ultimo che segna una delle prime apparizioni di Stewart sul grande schermo (all'uscita del film la nostra aveva solo 12 anni).

Su Prime Video troviamo invece l'interessante film indipendente Equals, così come Welcome to the Rileys, Personal Shopper e Camp X-Ray: una scelta, insomma, sicuramente ampia per ammirare l'evoluzione di un'attrice che ha più volte dimostrato il suo talento e la sua capacità di adattarsi a ruoli anche molto diversi. Prossimamente, ricordiamo, vedremo Kristen Stewart nei panni della Principessa Diana in Spencer.