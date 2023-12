Kristen Stewart come non l'avete mai vista nel trailer ufficiale di On the run

Negli anni ci sono stati molti attori che, inevitabilmente, sono diventati riconoscibili agli occhi del grande pubblico per un ruolo ben più famoso degli altri. Tra questi c'è anche Kristen Stewart, la quale è conosciuta dalla maggioranza per il ruolo di Bella nel franchise di Twilight. Tuttavia la star ha dimostrato di saper fare anche altro.

Ecco infatti che, mentre ci chiediamo se avete letto la nostra recensione di Spencer, la giovane attrice è già pronta a tornare in una nuova veste, in occasione del nuovo film di Rose Glass.

La regista di Saint Maud è infatti tornata a collaborare con la A24 in occasione di un nuovo progetto cinematografico, che verterà sul genere thriller. Il suo nome è On the Run e vedrà una storia lesbo dare vita ad una scia di sangue e violenza incontenibile.

La pellicola sarà presentata in anteprima al Sundance Film Festival il prossimo 8 marzo, nell'attesa però è stato rilasciato un primissimo trailer del film, che potete trovare come sempre in calce a questa notizia.

Da ciò che si vede sicuramente non mancheranno momenti di intimità tra le protagoniste, ma anche la giusta dose di violenza e suspense che indubbiamente non devono mai mancare in questo genere di produzioni. Voi che cosa vi aspettate? In attesa di saperne di più, ecco la nostra recensione di Twilight.