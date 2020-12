Kristen Stewart e le altre Biancaneve: quali attrici hanno interpretato la principessa?

Famosa grazie ai fratelli Grimm e successivamente resa immortale dall'omonimo film animato di Walt Disney, Biancaneve è una delle principesse fantasy più famose del mondo del cinema e nel corso degli anni è stata interpretata da tantissime attrici diverse.

Una delle più recenti e famose è sicuramente Kristen Stewart, che ha vestito i panni di una Biancaneve action in Biancaneve e il cacciatore, uscito nel 2012, ma nello stesso anno anche Lily Collins vestiva i panni della principessa nell'adattamento Biancaneve.

Scendendo a ritroso nel tempo troviamo poi l'attrice tedesca Cosma Shiva Hagen, che è stata Biancaneve per due volte tra il 2004 e il 2006 nei film 7 Zwerge - Männer Allein im Wald e il sequel 7 Zwerge - Der Wald ist nicht Genug, entrambi diretti da Sven Unterwaldt jr: la particolarità è che ad interpretare la regina nei due film ci fu Nina Hagen, vera madre di Cosma Shiva.

Monica Keena fu 'Lilly' e non esattamente Biancaneve nel film per la tv Biancaneve e la foresta nera, una ricostruzione uscita nel 1997 e piuttosto libera della favola dei Grimm, che includeva nel cast anche Sigourney Weaver nel ruolo associato alla regina malvagia; dieci anni prima, nell'87, era invece toccato a Sarah Patterson, protagonista del ben più canonico Biancaneve di Michael Berz, con Diana Rigg come regina cattiva.

Infine citiamo anche il primissimo film su Biancaneve, uscito nel 1916: intitolato Snow White and the Seven Dwarfs, venne diretto da J. Searle Dawley ed era basato sull'opera teatrale di Jessie Braham White, a sua volta tratta dalla classica fiaba dei fratelli Grimm. La protagonista fu Marguerite Clark, che aveva già recitato nella parte per il teatro.