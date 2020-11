Kristen Stewart sugli attori etero che interpretano gay: 'È una zona grigia'

Uscirà il prossimo 25 novembre Happiest Season, commedia natalizia con Kristen Stewart. Nel film l'attrice di Twilight, dichiaratamente bisessuale, interpreta Abby, la metà di una coppia gay, mentre la sua partner sullo schermo, Mackenzie Davis, non si definisce lesbica. Intervistata da Variety, l'attrice è tornata su una spinosa questione.

Secondo una certa tendenza hollywoodiana, infatti, i personaggi gay dovrebbero essere interpretati esclusivamente da attori gay. Kristen Stewart ha raccontato di essersi spesso soffermata a pensare a questo tema, pur sentendosi fortunata, in quanto "ragazza bianca una volta eterosessuale", a non aver mai avuto problemi nel trovare un ruolo.

"Non vorrei mai raccontare una storia che dovrebbe essere raccontata da qualcuno che ha vissuto realmente questa esperienza" ha commentato. "Detto questo, è una materia scivolosa perché questo significa che non potrei mai interpretare un altro personaggio etero se ho intenzione di rispettare alla lettera questa legge. Penso che sia una zona così grigia..."

Il lavoro dell'attore, in effetti, sarebbe proprio quello di fingere di essere ciò che non si è, e secondo Kristen Stewart è importante esplorare e conoscere la situazione per chi racconta una storia che non è la sua. "Voglio dire, se stai raccontando una storia su una comunità che non ti accoglie bene, allora fan***o. Ma se ti accolgono, diventi un alleato, una parte di quel mondo, e c'è qualcosa che ti ha attirato lì e che ti dà una prospettiva unica. Non c'è niente di sbagliato nell'imparare qualcosa gli uni dagli altri."

Se non l'hai ancora fatto, puoi dare un'occhiata al trailer di Happiest Season e al poster di Kristen Stewart e Mackenzie Davis.