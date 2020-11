Quante volte Kristen Stewart è apparsa nuda al cinema? I ruoli hot della star di Twilight

Nel corso della sua carriera Kristen Stewart ha collezionato una nutrita fan-base, a cominciare dal successo ottenuto con Twilight dopo il quale si è spesso e volentieri dedicata ad una serie di progetti più piccoli da cinema indipendente.

Negli anni ha collezionato anche alcune sequenze hot divenute dei veri e propri momenti cult per il grande pubblico, a cominciare da quella in Adventurland del 2009 e proseguendo con quella di The Runaways, film arrivato nell'anno successivo.

Sempre del 2010 è lo scandaloso Welcome to the Rileys, nel quale interpreta un'adolescente sfrenata che lavora come lap dancer. Nel 2011 si spoglia anche con Robert Pattinson in The Twilight Saga: Breaking Dawn - Parte 1, ma le scene di nudo più celebri della sua carriera restano quelle di On the road, uscito nel 2012 e oggi considerato un cult del cinema indipendente contemporaneo.

Successivamente l'attrice, che inizia a lavorare anche in Europa, apparirà senza veli in Clouds of Sils Maria, Equals e l'imperdibile Personal Shopper di Olivier Assayas, vera e propria vetta della carriera della Stewart finora. Inoltre, altre scene di nudo si ritrovano in Lizzie del 2018 e Seberg e JT Leroy del 2019. L'ultimo film uscito in Italia con protagonista Kristen Stewart è Underwater di William Eubank.

