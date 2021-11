Kristen Stewart annuncia il suo matrimonio: l'attrice di Twilight sposerà Dylan Meyer

L'abbiamo vista recentemente nel trailer ufficiale di Spencer, che a giorni uscirà anche nelle sale italiane, ma per Kristen Stewart è un momento d'oro non solo per il biopic su Lady Diana diretto da Pablo Larraìn. L'attrice, infatti, convolerà presto a nozze con Dylan Meyer. Lo ha annunciato lei stessa martedì all'Howard Stern Show di SiriusXM.

"Ci sposiamo, lo faremo assolutamente" ha detto Kristen Stewart al conduttore, raccontando anche com'è avvenuta la proposta. "Volevo essere io a riceverla, quindi penso di averle fatto capire molto bene cosa volevo e lei ci è riuscita in pieno. È stata davvero carina, ha fatto tutto per bene. Ci stiamo sposando, sta succedendo davvero!"

Si avvicina intanto anche il debutto alla regia di Kristen Stewart, che ha raccontato ad Howard Stern altri particolari sulla proposta di matrimonio. "Capisci cosa intendo? Con due ragazze, non si sa mai a chi tocca questo dannato ruolo di genere. Noi non lo facciamo, non ci comportiamo in questi termini. Lei ha colto la palla al balzo e l'ha fatto accadere. È stata dannatamente carina."

Kristen Stewart e Dylan Meyer, sceneggiatrice, sono state viste insieme per la prima volta nel 2019, quando sono state immortalate a New York mentre si baciavano. Nell'ottobre dello stesso anno Dylan Mayer ha ufficializzato la relazione, pubblicando su Instagram una tenera foto della coppia in bianco e nero.