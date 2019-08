Kirsten Dunst è solo 'la fidanzata di Spider-Man'? Fan furiosi per il tweet di Reuters

Kirsten Dunst è stata recentemente onorata con una stella nella Hollywood Walk of Fame ma, nel dare la notizia, Reuters Top News si è inizialmente riferito all'attrice come "la fidanzata di Spider-Man."

Il tweet dell'agenzia di stampa britannica è arrivato solo pochi giorni dopo che l'attrice aveva parlato del poco riconoscimento che ha ricevuto da parte dell'industria nonostante la sua longeva carriera: oltre ad aver vestito i panni di Mary Jane nei film sull'arrampicamuri di Sam Raimi, infatti, la Dunst a soli 12 anni ha recitato al fianco di Brad Pitt e Tom Cruise in Intervista col Vampiro e da allora ha partecipato a film indimenticabili quali, tra gli altri, Il giardino delle vergini suicide e Marie Antoniette di Sofia Coppola, Eternali Sunshine of the Spotless Mind, e Melancholia di Lars von Trier.

Dopo le molte proteste, Reuters ha deciso di cancellare il post in questione per sostituirlo con un nuovo tweet in cui la Dunst viene descritta come una "attrice riconosciuta", visto il Prix d'interprétation féminine con cui è stata premiata al Festival di Cannes per il suo ruolo in Melancholia e la parte in Intervista col vampiro che le è valso la prima nomination ai Golden Globe a soli 12 anni.

Ora che l'attrice ha ricevuto il riconoscimento che merita vi riandiamo al nostro speciale sulla carriera di Kirsten Dunst.