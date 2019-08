Kristen Bell spiega perché c'è voluto così tanto per realizzare Frozen 2

Dopo sei anni di attesa, il franchise animato più popolare della Disney è pronto a tornare nei cinema con Frozen II - Il Segreto di Arendelle, dove gli stimati Chris Buck e Jennifer Lee continueranno la storia di Anna ed Elsa dopo gli eventi del primo, amatissimo film, a quanto pare a circa tre anni di distanza.

Dopo essere diventato il film animato con il più alto incasso di tutti i tempi, non c'è mai stato dubbio sin dal 2013 che Frozen ricevesse un sequel, solo che nessuno si aspettava che la Disney ci avrebbe messo ben sei anni a realizzarlo, neanche Kristen Bell, la doppiatrice originale di Anna. Intervistata da Collider, comunque, l'attrice ha dato una risposto esauriente alla domanda:



"La ragione per cui non è stato dato il via libera alla produzione così velocemente è legato al fatto che nessuno sapeva cosa sarebbe successo dopo gli eventi del primo film. Nessuno voleva che fosse un semplice episodio 2 di Frozen, dove Anna perdeva le sue scarpe. Quelle che si voleva esplorare erano invece le correnti emozionali attraverso cui mostrare la crescita e lo sviluppo di questi personaggi. Non si trattava solo di creare un problema e avere la soluzione del secondo atto e poi di un terzo. È una bella storia e credo dica anche qualcosa di realmente potente. Sono felice che si siano presi il tempo di realizzare qualcosa di tanto impressionante e davvero ben concepito. Ed è sicuramente un Forzen differente. Un Frozen più sviluppato".



Poi conclude: "Pensate solo che Jennifer Lee è tornata più e più volte sul tavolo da disegno passando su una moltitudine di filtri diversi, tutto fino a quando non ha capito bene come procedere con la storia. Ma prima di arrivarci ha creato una sorta di diario giornaliero del racconto e dei personaggi, per interi mesi. Scriveva cose del tipo ' dov'è adesso Anna?' o 'cosa sta facendo', solo per capire l'evoluzione della stessa. È stato un processo piuttosto impressionante".



Frozen II - Il Segreto di Arendelle è atteso nelle sale italiane il prossimo