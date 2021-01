Kris Kristofferson, la star di Blade si ritira:'Sta invecchiando, è naturale'

Solitamente quando una star della musica decide di ritirarsi vengono preparati annunci in grande stile, tour d'addio o tributi vari. Tutto questo non accadrà con Kris Kristofferson, che lo scorso anno ha deciso di ritirarsi senza squilli di tromba. Fino alla conferma in un comunicato stampa pubblicato nelle ultime ore, con le parole della manager.

"Non era una grande posta in gioco, del tipo 'Mi sto ritirando! Non lo faccio più!'" afferma Tamara Saviano, manager di lunga data dell'artista "è stata un'evoluzione e mi è sembrata molto naturale. Non c'è stato un grande cambiamento, è stato un po' lento 'Cosa dovremmo fare ora? Qual è il prossimo?' Ed eccoci nel bel mezzo di una pandemia... Era come 'Sì, andiamo in pensione'. Per noi da questa parte del recinto era una naturale, normale. 'Le cose stanno cambiando', Kris sta invecchiando; Kris ha 84 anni. Non ci è sembrata una grande notizia. Ecco perché non c'è stato alcun annuncio: è stato solo una specie di lento cambio della guardia".



Tamara Saviano tuttavia sottolinea:"Non dirò che Kris non registrerà più, Kris non salirà mai più sul palco, perché nel momento in cui lo dirò Kris mi smentirà. Mai dire mai. Potrebbe svegliarsi tra un mese e dire 'Vado in studio a fare un album' e lo farà".

Kris Kristofferson è uno dei maggiori esponenti della musica country americana, che in parallelo ha sviluppato un'ottima carriera da interprete nel mondo del cinema. Recita in film quali Pat Garret e Billy Kid di Sam Peckinpah, Alice non abita più qui di Martin Scorsese, I cancelli del cielo di Michael Cimino, la trilogia di Blade al fianco di Wesley Snipes e Fast Food Nation di Richard Linklater.



Su Everyeye potete leggere la recensione di Blade: Trinity e la recensione di I cancelli del cielo, due tra le pellicole interpretate da Kris Kristofferson.