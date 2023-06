Kraven e Venom a duello in una incredibile nuova fan art

Kraven sta per arrivare per espandere l’universo di Spider-Man creato dalla Sony e aggiungere connessioni tra i vari film del franchise. Una fan art pubblicata su Instagram già immagina una possibile lotta tra il nuovo anti-eroe e il personaggio di Venom, interpretato nei film della major da Tom Hardy.

Dopo che il primo trailer di Kraven ci ha mostrato le origini del cacciatore Marvel, non ci resta che attendere per poter vedere fino a dove la Sony si sia spinta per cercare di costruire un universo condiviso che possa darle la possibilità di crossover tra i vari personaggi.

In una fan art pubblicata dall’artista digitale Venomhology, il fan ha immaginato un’iconica battaglia tra Venom e Kraven, con il secondo che sembra avere la meglio sul simbionte.

Nonostante non ci siano indiscrezioni a proposito della presenza di Tom Hardy nel nuovo film diretto da J. C. Chandor e con protagonista Aaron Taylor-Johnson, non è totalmente da escludere la possibilità di un qualche riferimento al personaggio o di una scena post-credit che lo chiami in qualche modo in causa.

In Kraven, il cacciatore sarà rappresentato come un anti-eroe mentre il ruolo dell’antagonista sarà svolto da Lo Straniero, interpretato da Christopher Abbott.

Curiosi e timorosi allo stesso tempo di quello che possa essere il lavoro fatto dalla Sony su Kraven, vi lasciamo alle parole di Russell Crowe a proposito dell’essere il padre di tanti, tanti eroi.