Kraven, in quale universo potrebbe ambientarsi il film Sony?

Da un lato potrebbe sembrare una domanda scontata e quasi banale, ma con il Sony's Spider-Man Universe ormai non si può dare nulla per certo. E quindi alla fine questo Kraven in quale universo sarà davvero ambientato?

Dopo l'uscita dei due Venom e di Morbius era chiaro che i tre lungometraggi appartenessero tutti allo stesso universo. Morbius cita Venom direttamente e sia uno che l'altro hanno avuto dei contatti con il Marvel Cinematic Universe.

Poi però arriva Madame Web che, a detta degli sviluppatori, appartiene a un altro universo ancora addirittura rispetto ai film precedenti del franchise. E infatti abbiamo anche approfondito la cosa chiedendoci perché lo Spider-Verse live-action di Sony è un fallimento totale.

Quindi non è sicuro che Kraven possa appartenere allo stesso universo di Morbius e Venom. Se dobbiamo fare una previsione è probabile che sia così, difficilmente lo inseriranno in quello di Madame Web ma visti i precedenti potrebbe addirittura essere in un suo universo ancora a parte.

La Sony sembra infatti non abbia il polso di quello che sta accadendo con il suo universo legato a Spider-Man senza Spider-Man, tanto che la vaghezza totale di Madame Web non fa ben sperare nemmeno per Kraven.

E secondo voi il film si legherà a Venom e Morbius oppure no?